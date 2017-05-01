Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Yıldırım, bir yıl önce havyar üretimi yapan Mehmet Tosmur’la ortak olmuş ve Bebek’te bir dükkan açmıştı. İş birliğini Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir davetle açıklayan oyuncu, sanatçı dostlarından destek görmüştü. Royal Caviar adlı bir mekan da açan Murat Yıldırım, oyunculuktaki başarısını ticarete taşıyamadı. Oyuncu, yüksek kira gideri ve maliyetler nedeniyle dükkanını kapattı.



Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, firmanın Yıldırım’ın afişleriyle süslü Bebek’teki mağazası boşaltılarak, kapısına kilit vuruldu. Ekonomik sebeplerden dolayı elmadağ’daki şubesini de kapattığı öğrenilen markanın telefon üzerinden sipariş alarak ticari hayatına devam ettiği öğrenildi. Oyuncunun yatırım yaptığı proje nedeniyle ne kadar zarara uğradığıysa merak konusu haline geldi.