Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan eski özel harekatçı Nail Erdoğan, anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı.



ARKADAŞI ŞEHİT OLDU, ORDUYA KATILMA KARARI ALDI

Arkadaşının şehit olmasının ardından orduya katılma kararı aldığını belirten Erdoğan, bir operasyon sırasında yıldırım çarpması sonucu hayatındaki değişimleri anlattı.



MURAT YILDIRIM AĞLADI

Eski özel harekatçının anlattıkları hem Murat Yıldırım'a hem stüdyodakilere hem de ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmacının anlattıkları karşısında ağlamamak için kendini zor tuttuğu gözlenen Yıldırım, bir ara gözyaşlarına hakim olamadı.