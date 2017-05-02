Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Röportaj: Çağla Türk

cagla.turk@tg.com.tr

Kendinizden biraz bahseder misiniz? 27 yaşındayım. Lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladım. Yüksek lisansıma ise Yıldız Teknik Üniversitesinde devam etmekteyim. Küçük yaşlardan beri oyunculuğa olan merakım, üniversitede tiyatro kulüpleriyle devam etti ve sonrasında televizyon dünyasına girmiş oldum.

¥ Üniversitede tiyatro kulübüne girmişsiniz, sizi teşvik eden neydi?

İlkokul ve ortaokuldan itibaren oyunculuğa karşı yoğun bir ilgim vardı. O zamanlarda okulda amatörce devam eden bu ilgi, üniversiteye geçtiğim zaman tiyatro kulüplerinde devam etti. İstanbul Üniversitesinde okuduğum yıllarda da ajansa kaydolmamla birlikte profesyonel oyunculuk hayatına başlamış oldum.

¥ ‘Oyuncu olacağım’ ne zaman dediniz? İstek ne zaman geldi?

Aşk ve Ceza dizisine başladıktan sonra bu işin içinde olmak istediğime karar verdim ve o yönde de çalışmalarımı sürdürdüm. Bugün 5. dizimde rol alıyorum, aynı zamanda Nice Uluslararası Film Festivali’nde 4 dalda aday olan ‘Suda Balık’ filminin başrolünde oynadım ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne aday gösterildim.

¥Hedefiniz nedir? Hayattaki önceliğiniz nedir?

Öncelikle oyunculuk alanında ilk hedefim kendimi her geçen gün daha fazla geliştirmek. Daha birçok güzel işlerde yer almak, ödüllere aday olmak ve ödüller almak istiyorum. Nihai hedefim ise yurt dışında da önemli projelerde rol alabilecek seviyede bir aktör olmak. Hayattaki önceliğim ise hep daha iyi olmaktır! Daha iyi bir insan, daha iyi bir aktör, daha iyi bir inşaat mühendisi… Kendi ‘iyi’ kriterlerime göre her geçen gün daha iyi olmak istiyorum.

¥ Beş yıl sonra ‘Kıvanç Tatlıtuğ’ gibi olurum diyebilir misiniz?

Kıvanç Tatlıtuğ çok önemli bir isim. Bugün dünya çapında projelerde yer alabilecek bir aktör hâline geldi. Ben, kendi hayat kriterlerime göre hayatımda başarılı olmak ve ona göre bir yer edinmek isterim.

¥ Şu ana kadar sizi en heyecanlandıran proje hangisi oldu?

Şu ana kadar beni en çok heyecanlandıran proje Suda Balık’tı ve bu projeyle de Nice Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” dalında aday gösterildim.