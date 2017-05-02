Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D Ana Haber'de, dün akşam bir ayrılık yaşandı. Anchormanlik görevini Ahmet Hakan'a devreden ve hafta sonu haberlerini sunan Serdar Cebe, dün akşam son kez Kanal D Ana Haber'i sundu.



Son kez Ana Haber'i sundu

Başarılı sunucu, "Bu son buluşmamızdı sizlerle. Bu bir veda değil, adres değiştiriyorum. Artık sizlere Doğan TV Washington temsilcisi olarak haberler geçeceğim. İnşallah hepsi güzel haberler olur", sözleriyle Kanal D Ana Haber'den ayrıldı.



Doğan TV Washington Temsilciliği'ne getirildi

Cebe'nin Haziran ayından itibaren Doğan TV Washington Temsilciliği görevine başlayacağı belirtildi. Kanal D Ana Haber anchormanlik görevini 16 Ocak 2017 tarihinde Ahmet Hakan'a devreden Serdar Cebe, o tarihten bu yana Kanal D'nin haftasonu haberlerini sunuyordu.



Serdar Cebe kimdir?



Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü´nü bitirdi. 1992 yılında Milliyet Gazetesi Ankara büroda muhabir olarak meslek hayatına başlayan Cebe, Kanal D´nin açılmasıyla muhabir olarak 1997 yılına kadar Kanal D´de çalıştı. NTV ve Kanal 6´da editör ve haber spikerliği görevlerinde bulundu. Serdar Cebe,2000 yılının Ocak ayında CNN TÜRK´e geçti. Cebe, CNN TÜRK´te Mehmet Ali Birand ve Çiğdem Anad´ın sunduğu `Gündem´ programının editörlüğünü yaptı. 2002 yılında Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçın ile `Meşin Yuvarlağın Türkiye Serüveni´ isimli belgeseli hazırladı ve sundu. 2005 yılında CNN TÜRK´te yayınlanan `Para´ belgeselinin metin yazımını Özgül Apaçe ile birlikte yaptı.



Serdar Cebe, 2003 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği´nin verdiği "En İyi Sabah Programı Sunucusu" ödülünü aldı.



2006 yılında haber kanalı 24'e transfer oldu. 2009 yılında istifa ederek CNN Türk'e döndü.2010 yılında ise Kanal D Haber'e geçti. Cebe 7,5 yıldır Kanal D Haber'de anchormanlik ve haftasonu haber bülteni sunuculuğu yapıyordu