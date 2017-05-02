Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davut Güloğlu'na o sözü için 8 bin 500 TL para cezası Şarkıcı Sıla Gençoğlu’na, Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine bir programda “S… olsun gitsin” şeklinde küfür eden Davut Güloğlu “Basın yoluyla alenen hakaret” suçundan 8 bin 500 tl para cezasına çarptırıldı.

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Sıla hakkında konuşan şarkıcı Davut Güloğlu, "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" diyen Sıla Gencoğlu için "S... olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla’nın şikayeti üzerine Güloğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde iddianame düzenlenmişti. Güloğlu’nun “basın yoluyla hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti. 8 bin 500 TL para cezası İstanbul 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Davut Güloğlu Ve şikayetçi Sıla Gençoğlu katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Kararını açıklayan hakim Sanık Davut Güloğlu’nu “basın yoluyla alenen hakaret” suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim Davut Güloğlu’nun bu cezasını 8 bin 500 TL adli para cezasına çevirdi. Hakim Güloğlu’nun bu parayı 12 eşit taksitle ödemesine karar verdi.

Gazetevatan