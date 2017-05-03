Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Şubat 2014'te yayın hayatına başlayan Fox TV ekranlarının gözyaşının eksik olmadığı dram dizisi 'O Hayat Benim', yayın hayatına başlamasının ardından geçen 3 yıldan sonra final bölümüyle ekranlara geldi.



FİNAL BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİ KARŞISINA GEÇTİ

Pastel Film'in yapımcılığını yaptığı ve başrollerinde Keremcem, Ezgi Asaroğlu gibi isimlerin olduğu 'O Hayat Benim' dizisi 2 Mayıs Salı günü final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıktı.



ABD'YE SATILDI

Seyircisine veda eden "O Hayat Benim", Türkiye'de dört sezon boyunca büyük başarılara imza attı. Kolombiya ve ABD'yle geçtiğimiz günlerde anlaşan dizi 36 ülkeye satıldı.