Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-ABD ortak yapımı “Osmanlı Subayı”, ABD’nin ardından 19 Mayıs’ta Türkiye’de vizyona girecek. Filmin Türk yapımcılarından Güneş Çelikcan, projenin fikir aşamasının yaklaşık 8 yıl önce başladığını söyledi. Çelikcan, filmin hikâyesinin çok tartışmalı bir konu olduğuna ve araştırma sürecinin yaklaşık 3 yıl sürdüğüne dikkati çekti. “Osmanlı Subayı”nın, Türkiye’nin Hollywood’la ortak yaptığı ilk proje olduğunu ve karşılıklı olarak bu ortaklığa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Çelikcan “Hollywood çok iyi bir sisteme, dağıtım kanallarına, ekonomiye ve çok iyi regüle kurallara sahip ama bizim de anlatacak güzel hikâyelerimiz var. Bence her iki tarafın da birbirinden karşılıklı beslenmeye ihtiyacı var. Umarız bunun arkası gelir ve birçok proje olur” dedi.

SIRADA MEVLÂNA VAR

Güneş Çelikcan, Hollywood’la yeni ortak projeler için şimdiden kolları sıvadıklarını ifade ederek “Hz. Mevlâna’nın hayatını konu alan bir projeye başladık şimdi. Bunun da 1,5 sene önce senaryosuna başladık. Filmin senaristi ‘Gladyatör’ filminden tanıdığımız, ‘Gladyatör’ filminin yazarı David Franzoni. Uzun bir zamandır kendisiyle Mevlâna’nın hayatı üzerine çalışıyoruz. Hatta kendisinin Türkiye ziyareti oldu. Konya’ya gittik” şeklinde konuştu.