Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hülya Avşar'ın Star TV'de yayınlanan programı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" nin 5 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan bölümünün fragmanı yayınlanandı.



"ASLA BOŞANMAK İSTEMEZDİM"

Cuma günü ekrana gelecek programın yayınlanan fragmanında, Çağla Şıkel'in samimi itirafları dikkat çekti. Şıkel, 2015 yılında boşandığı eşi Emre Altuğ'la ilgili "Asla boşanmak istemezdim!" dedi.

"NASIL BİR ERKEK İSTERSİN?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Hülya Avşar'ın 'Nasıl bir erkek istersin?' sorusuna da içtenlikle cevap veren Çağla Şikel, hayatı hakkında merak edilen sorulara samimiyetle cevap verdi.