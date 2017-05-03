Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarında 2010 yılında yayınlanan Türk Malı dizisi, ekranlara geri dönüyor. 7 yıl önce yayınlanan ve başrollerinde Şafak Sezer ve Binnur Kaya'nın oynadığı dizi Star TV ekranlarında izleyici karşısına gelecek.



BİNNUR KAYA'NIN DURUMU MERAK KONUSU

Star TV'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Erman Kuzu ekranlara dönüyor! Şafak Sezer Türk Malı aile komedisiyle yakında Star'da!" denildi. Bu açıklamaya göre yeniden yayınlanacak dizide, Binnur Kaya'nın olup olmayacağı ise merak konusu oldu.



İşte Star TV'nin Instagram hesabından yapılan paylaşım: