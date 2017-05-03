Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir kozmetik markasının yüzü olan Yağmur Tanrısevsin, reklam filmi için Brezilya'ya gitti. Oyuncunun, sekiz gün sürecek çekimler karşılığında 900 bin TL aldığı iddia edildi.



BREZİLYA'YA GİTTİ

İki yıl önce 'Mayıs Kraliçesi' dizisiyle ekranda olan Yağmur Tanrısevsin, reklam filmi için Brezilya'ya gitti. Beş gündür Sao Paulo şehrinde olan oyuncu, bir kozmetik markasının yüzü oldu.

8 GÜNE 900 BİN TL

Brezilya'da kamera karşısına geçen ve objektife poz veren Yağmur Tanrısevsin'in sekiz gün sürecek çekim için 900 bin TL aldığı iddia edildi.

Tanrısevsin, zaman zaman dizi ve filmlerde de rol alıyor