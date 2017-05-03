Türkiye'de umduğu izleyici kitlesene ulaşamayan " Muhteşem Yüzyıl Kösem" Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde beğeniyle takip edilmeye devam ediyor.
FARAH'IN ROLÜ BİTTİ
Dizinin 2 Mayıs'ta akşamı yayınlanmaya başlayan 22'nci bölümünde, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı, Farya Hatun, Kösem Sultan'ın gazabından kaçamadı. Faya Hatun'un boğularak öldürülmesinin ardından, Farah Zeynep Abdullah'ın dizideki rolü bitmiş oldu.
Hiç şüphesiz Farah'ın rolünün bitmesine, aynı dizide "Silahtar Mustafa Paşa"yı canlandıran sevgilisi Caner Cindoruk üzüldü. Farah'ın rolünün bitmesiyle Caner, artık sette sediği kadını görmekten mahrum kalmış oldu.