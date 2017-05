Türkiye Gazetesi

Kübra Şafak

Emre Aydın ile ENBE orkestrasını buluşmasındaki en önemli sebep nedir?

E.A: TRT’deki programı çok seviyorum takipçisiyim. Defalarca konuk oldum beraber çaldığımızda da bir sinerji ortaya çıktı. Sahneye taşımak istedik.

B.G: Burası çok güzel bir sahne, sağ olsun Emre de bizi kırmadı geldi. Grand Pera sahnesinin güzel ve tarihî bir atmosferi var. Senfoni ve opera konserleri oluyor burada. Biz de ENBE orkestrasının müzikal zenginliğini Emre’nin o güzel yorumunu müzik severlerle birleştirmek istedik.

Sahneye çıkarken içinizde hâlâ heyecan var mı?

E.A: Güzel pozitif bir heyecan var içimizde. Yaptığımız işi kötü etkileyecek şekilde olmayan bir adrenalin var.

B.G: Baksana şu anda öyle. Nasıl bir şey ortaya çıkacak. Müzik işi yapıyoruz. O an ruh hâlimizin iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla o güzel hissi karşıya yansıtabilmemiz gerekiyor. O yüzden o heyecan muhakkak oluyor.

Geldiğiniz noktadan memnun musunuz?

E.A: Ben memnunum kişisel olarak. Sevdiğim işi yaparak devam ediyorum. Ben şu yaşıma geldiğimde şurada olurum gibi bir planım hiçbir zaman olmadı. Bir yere gelmiş olmanın sizi orada tutmaya yetmediği gibi kalmak için bile vermeniz gereken bir savaş var.

B.G: ENBE orkestrası olarak kendi alanımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni isimleri müzik dünyasına tanıştırmaktan keyif alıyoruz. Kimse memnun değil. Müzik dipsiz bir kuyu. Hep çalışmanız hep üretmeniz gerekiyor. Buna da müzikseverler karar veriyor. Emre’nin de söylediği gibi yaptığımız işin üzerinde bir tuğla daha nasıl koyarız onun peşindeyiz.

Hak ettiği ilgiyi görmediğini düşündüğünüz bir işiniz oldu mu?

E.A: Benim oldu. Hak ettiği kavramını sorguladım. Bir şeyin benim tarafımdan beğenilmesi herkes tarafından beğenileceği anlamına gelmiyor. O iş çok iyi bir iş olsa bile. Zaman, çevre ruh hali her şey çok etkiliyor.

B.G: Hepimiz her müzisyenin olmuştur. İnsanlar ruh hâli ile bizim yaptığımız müzik o gün bağdaşmamış olabilir. Birçok albümümüzde de müzik severlerle bağdaşabiliyor. Olmayabilir bu işimizin bir parçası.

Son dönemde müzik piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni yeni isimler dahil oluyor ne düşünüyorsunuz?

E.A: Her zaman yeni yeni isimler dahil oluyor gazeteciler hep bize soruyor. Dahil olmalarını düşünüyoruz aralarında çok iyi isimler oluyor. Kötü isimler de oluyor tabi. Onların da olması gerekiyor. Müzik piyasasının bir dönem sıkıntıları vardı. Şimdi biraz daha düze çıktı gibi. Umarım böyle devam eder.

Yapmaktan keyif aldığınız şeyler neler?

B.G: Müzik yapıyoruz çok sevdiğimiz keyif aldığımız bir işi yapıyoruz. Onun haricinde tenis oynuyorum. Bizim ruh sağlımızı normal hale getirmemiz için. O toksinleri atmamız gerekiyor. Biz duygu işi yaptığımız için bazen zedelenebiliyor. Hassasız.

E.A: Golf oynuyorum.

Behzat Gerçeker: Müzikte hedef bitmez

∂ Birlikte çalıştığınız isimlerden hangilerinden en çok keyif aldınız?

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Tarkan Funda Arar, Emre

Aydın, Ferhat Göçer, Işın Karaca ve daha isimlerini

veremediklerim hepsinden çok etkilendim keyif aldım.

Çok değerli ve iyi müzisyenler, şarkıcılar.

∂ Behzat Gerçeker’e göre dünya starı kim?

Bizim ülkemizden Tarkan var.

∂ ENBE ile çalışanlar ünlerine ün katıyorlar bunun sırrı nedir?

Bizim yaptığımız bir şey yok. Onlar çok çalışıyor.

Bizim yaptığımız şey sadece onları müzikseverlerle karşı karşıya getirmek.

∂ Emekli olmalıyım artık ne zaman dersiniz?

Sahnede olabildiğim kadar olmak isterim. İyi olmak için enerjinizin yerinde olması

gerek. Mümkün olduğunca onu koruyarak yapmak gerek.

MÜZİK YAPMAK HİÇ KOLAY DEĞİL

Kendinizi star olarak görüyor musunuz?

Kendi kategorimde star olarak görüyorum.

İlk ünlü olduğunuzu nasıl anladınız?

Konserlerim kalabalık geçmeye başlayınca. Fazladan akrabalarım oldu.

Sanat hayatınız boyunca kimlerden destek aldınız? Eğitim aldığınız birileri var mı?

Gitar hocam vardı ondan gitar dersi aldım. Müzik hocamdan nota ve solfej dersi aldım. Annemden çok destek aldım. Annem, benim ilk bir şarkıcı olacağıma inanıp beni yönlendirdi.

Size göre Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şarkıcıları kimler?

Çok göreceli bir kavramdır. Ses aralığı çok yüksek şarkıcılar basın tarafından çok iyi gibi lanse edilir. Döneme göre değişir. Müslüm Gürses’in en iyi şarkıcı olduğunu düşünebilirim. Tom Wait’i çok sevebilirim değişir. Şarkının duygusunu en iyi veren şarkıcı iyi şarkıcıdır.

Dünya starı olmak istediniz mi? Çaba gösterdiniz mi bunun için?

Dünya starı olmak için hiç çaba göstermedim.

Yaptığınız şarkıları ilk kime dinletiyorsunuz?

Genellikle kim düzenleyecekse ilk ona dinletiyorum.

Size rock’çı deniyor ama siz ben rock’çı değilim diyorsunuz. Sizin türünüz ne?

Pop rock benim türüm. O bir türlü oturamadı yıllar içinde. Ben protest müzik yapmıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben rock vokal değilim. Ama o kültürden geldiğim için yakın soundlar kullanıyorum.

Şarkılarınız neden hep slow?

İlk şarkı slow’du. Baktım tuttu. Oradan yürüdüm, devam ettim.

Single mı albüm mü sizi daha çok etkiliyor. Vermeye kıyamadığınız şarkılardan mı albümler oluşuyor?

Ben şarkı çok veren birisi değilim. Şarkılar biraz kıyafet gibi. Her şarkı herkesin üzerine olmuyor. Ben dinleyici olarak albümlerden hoşlanıyorum. Piyasa bazen bazı şeyleri yapmak mecburiyetinde bırakıyor. Şartlar öyle gerektirdiği için şimdi single yapıyoruz. Bir iki sene içinde albüme döneceğimize inanıyorum.

Bundan sonraki hedefleriniz neler?

Albüm yapmak. İyi müzik yapmak. Şarkı yazmak kolay bir şey değil. İyi şarkı yazmak.