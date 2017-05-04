Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul, bir hafta aradan sonra yayınlanan yeni bölümüyle nefesleri kesti.TRT ekranlarının reytingleri kimseye bırakmayan 'Diriliş Ertuğrul' 86. bölümde Ertuğrul, Ural Bey'den intikamını aldı.Ertuğrul'un, Kutluca ve Ural'ın yaşamına son verdiği sahneler ise izleyiciyi etkiledi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle 10 Mayıs Çarşamba akşamı TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 86. BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul dizisinde bu hafta Ural ve Vasilius hain bir planla Konya yolu üzerinde Doğan’ı öldürmüş, Dündar’ı ise esir almışlardı. Buna karşı harekete geçen Ertuğrul, alpları ve Aliyar’la birlikte Karacahisar kalesine girmiş ve orayı darmadağın ederek kardeşi Dündar’ı kurtarmıştır. Diğer yandan Helena ise Nikea yolu üzerinde düğüne giderken Bamsı tarafından kurtarılarak Kayı Obasına getirilmiştir. Kaleye geldiğinde manzarayı gören Vasilius adeta yıkılmıştır. Üzerine Helena’nın da kendi rızası ile kaçtığı haberini alınca öfkeden kabına sığamaz olmuştur.

Şimdi büyük bir öfke içinde olan Vasilius’u ve Ural’ı durdurmak çok zor olacaktır. Büyük planlarını devreye sokacaklardır. Peki bu planları neler olacaktır? Ertuğrul ve Aliyar onlara karşı nasıl bir önlem alacaktır? Ve bu çetin mücadelede hangi taraf başarılı olacaktır? Öte yandan Dündar, yaptığı büyük hatanın altında ezilmiş, gururu incinerek mektup bırakıp obayı terketmiştir. Hayme ana, kötü şeyler olacağını sezmekte fakat oğlunun gidişini henüz bilmemektedir. Acaba onun gittiği haberini duyunca ne yapacaktır? Ertuğrul anasını nasıl teskin edecektir. Ve en önemlisi Dündar nereye gidecektir?