Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin 3 sezon süren dizisi "Poyraz Karayel", etkileyici bir finalle ekrana veda etmişti.

Sevenlerinin ısrarı üzerine yapım şirketi Limon Film, dizinin film versiyonunu çekmek için kolları sıvadığını açıkladı.



KİMLERİN OYNAYACAĞI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Bu yaz hayata geçirilmesi planlanan filmin adının da "Poyraz Karayel Küresel Sermaye" olduğu ortaya çıkmıştı. Osman Taşçı'nın yönetmen koltuğunda oturacağı filmde, dizinin başrol oyuncularının hangilerinin oynayacağı merak konusu olmuştu.



İLKER KADRODA YER ALMAYACAK

Dizinin Poyraz'ı İlker Kaleli'nin Beren Saat'le bu yaz çekeceği "Tren" filminin kadrosundan ayrılmasının nedeninin de "Küresel Sermaye" filmi olduğu konuşulmuştu. Ancak İlker Kaleli'nin menajerlik ajansı yaptığı açıklamada "İlker Kaleli, 'Poyraz Karayel Küresel Sermaye' filminin oyuncu kadrosunda yer almıyor" cümlesine yer verdi.