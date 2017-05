Türkiye Gazetesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından 3.'üncüsü gerçekleştirilen üniversiteler arası film festivali Altın Baklava gala ve ödül töreni öncesi birbirinden değerli jüri üyeleri Hülya Koçyiğit ve Engin Altan Düzyatan öğrencilerle söyleşi yaparak tecrübelerini anlattı.

"İLK BAŞTA REDDETTİM"

Tarihi sevdiğini, Türk tarihinin yanı sıra dünya tarihini de okuduğunu ve hep merak ettiğini vurgulayan Engin Altan Düzyatan, en çok izlenen diziler arasında bulanan Diriliş Ertuğrul'un senaryosunu okuduğunda ilk önce reddettiğini söyleyerek, "Ben başta Diriliş Ertuğrul'u yapılamayacağından korktuğum için reddettim. Türkiye'de daha önce tarihi dizi çekiliyor diye komik duruma düşülen örneklerini gördüm. Bundan dolayı reddettim. Daha sonra tekrar geldiler. Gerçekten senaryo çok çok iyiydi, yapılacağına inandım ve kabul ettim" dedi.

"DİZİDEN ÇIKACAĞIM HABERLERİ ASILSIZ"

Zaman zaman diziden çıktı haberlerinin asılsız olduğunu söyleyen Düzyatan,"Bu haberlerin bizimle alakası yok. Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde. Ben diziden çıkmıyorum, önümüzdeki sezonda da oynamaya devam edeceğim. Hayalim oyuncu olmaktı ve tiyatro yapmaktı. Ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Diriliş öncesi en büyük dönüm noktası olarak gördüğüm', Bir Bulut Olsam' dizisi var, film olarak da Anadolu Kartalları'nın benim için yeri çok başkadır. Geçmişe dönüp baktığımda keşke bu yapımda oynamasaydım dediğim bir proje yok. Ama bir önceki bölümü izlediğimde keşke bu sahneyi böyle oynasaydım dediğim oluyor zaman zaman" ifadelerini kullandı.

"BENİ EN ÇOK HAVA KOŞULLARI ZORLUYOR"

Çekimler sırasında en çok zorlandığı konunun hava koşulları olduğunu belirten yakışıklı oyuncu Düzyatan, "Benim atım kişiliği olan eğitimli bir at. Kayıt sessini duyduğunda kendiliğinden harekete geçiyor. Ama yine de at sonuç olarak canlı araba gibi değil. Her zaman istediğimiz gibi hareket etmiyor. Zaman zaman zorlandığım sahneler oluyor. Bunun yanı sıra Diriliş Ertuğrul'da beni en çok zorlayan hava koşulları" diye konuştu.

GENÇLERE NE OLURSA OLSUN HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN ÖĞÜDÜ

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile Yeşilçam'ın en değerli oyuncularından Hülya Koçyiğit öğrencilerle oyunculuk kariyeri boyunca edindiği deneyimler ve başına gelen ilginç olaylar hakkında kısa bir söyleşi yaptı. Karakterine en yakın gördüğü rol olarak Vurun Kahpeye adlı sinema filmini örnek gösteren Koçyiğit, bütün filmlerde canlandırdığı karakterlere büründüğünü vurguladı. Gençlere nasihatlerde bulunan Koçyiğit, ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmemelerini söyledi. Öğrencilerle soru cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide yapılan esprilerle eğlenceli dakikalar yaşandı.