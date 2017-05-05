Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'nin heyecanlı dizisi 'İçerde'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta Mert'in, Celal Baba'nın adamı olduğu anlaşılmıştı. Yeni bölümde de Sarp'ın kimliği açığa çıktı. Celal Baba, Sarp'ın içlerine sızmış polis olduğunu duyunca intikam için her şeyi göze alıyor.

SARP İÇİN YOLUN SONU GELDİ

Celal Baba, intikam için Sarp'ın annesi Füsun'un dükkanını önce taşlatıyor, daha sonra da dükkanı yıkıyor. Dükkan yanarken Sarp'ın annesinin içerde olup olmadığı ise merak konusu oldu.



'İÇERDE'NİN YENİ BÖLÜMÜ 8 MAYIS'TA

'İçerde' heyecan dolu yeni bölümü ile 8 Mayıs Pazartesi akşamı izleyici ile Show TV ekranlarında buluşacak.