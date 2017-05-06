Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in fotoğrafına yorum yapan Rus model Victoria Bonya, Burak'ın son paylaşımına da İngilizce olarak "Gözlerin" yazdı. Yorumu görenler "Fahriye Evcen'i çıldırmaya çalışıyor heralde" diye yorumda bulundu

YABANCI MODELLER EL BİRLİĞİ İLE FAHRİYE'Yİ DELİRTECEK

Daha önce İranlı model Mahlagha Jaberi, Burak Özçivit'in fotoğrafına "yakışıklı" yazmış, Fahriye Evcen sevgilisine İranlı modeli Instagram hesabından engelletmişti. Bu sefer de Rus model Victoria Bonya Burak Özçivit'i markajına aldı. Daha önce "nice" yani güzel yazan Victoria, Özçivit'in son fotoğrafına "gözlerin" yazdı. Bunun üzerine "Yabancı modeller el birliği ile Fahriye'yi kıskançlıktan delirtecek" yorumları yapıldı.

İşte Victoria Bonya'nın o yorumu: