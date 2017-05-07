Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pop müziğin usta isimlerinden Hande Yener, dün akşam verdiği konser sırasında dansçısıyla çarpıştı. Yener'in dişi kırıldı ve dudağı şişti.



KEYİFLİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ

Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam Başakşehir'de bulunan bir AVM'de hayranlarını karşısına çıktı. Keyifli başlayan konser, Yener açısından kötü bitti.



"RESMEN UÇAN TEKME YEDİM"

Dansçılarından biriyle çarpışan Yener'in dişi kırılırken, dudağı şişti. "Resmen uçan tkeme yedim" diyen Yener, önemli bir şeyi olmadığını söyleyerek performansına devam etti.