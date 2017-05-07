Sabaha karşı 05.00’te biten eğlence sonrası görüntülenen Biricik, “Hediyelerimi aldım gidiyorum” şeklinde konuştu.
Burcu Biricik: ‘Hediyelerimi aldım gidiyorum’
07.05.2017 - 15:08 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burcu Biricik, önceki gece doğum gününü kutladı. Kemerburgaz Ahali’de düzenlenen partiye, Birkan Sokullu-Berrak Tüzünataç, Alper Saldıran, Zeynep Çamcı ve Ümit Kantarcılar gibi isimler katıldı.
Etiketler : Burcu Biricik,doğum günü,
471220 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/471220.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER