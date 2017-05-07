Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wesley Sneijder’ın eşi Yolanthe Cabau, İbiza’da restoran açıyor.Yolanthe Cabau, dünyaca ünlü eğlence merkezi İbiza'da satın aldığı mekanda bir restoran açıyor. 15 Haziran'da kapılarını açacak olan mekanın ismi Xaxa Restaurant olacak.

220 kişiye hizmet verecek olan mekanın en iddialı yemek suşi olacak. Yolanthe, mekanı için Londra'dan Michelin yıldızlı bir şef transfer etti. Bu arada mekanda egzotik kokteyller sunulacak, flamingo şovlar yapılacak.Yolanthe, mekanına; oğlu Xess Xava'nın isminden esinlerek Xaxa adını verdi. (SABAH)