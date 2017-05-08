Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Rus mevkidaşı Vladimir Medinski, ortak film ve dizi yapılması konusunda mutabakata vardı. Kültürel ilişkilerin halkların karşılıklı birbirlerini daha yakından tanımasına katkı sağlayacağını dile getiren Bakan Avcı, Bakanlık olarak Rusya ile ortak geliştirilecek dizi ve sinema filmi projelerine destek vereceklerini bildirdi. Bakan Avcı, Türkiye’nin çalışmalarda önemli mesafe aldığına dikkati çekerek “Türk hikâyelerin Rusya’da, Rus hikâyelerin de Türkiye’de senaryolaştırılarak dizi yahut sinema filmine dönüştürülmesini son derece önemsiyoruz. Biz şimdiden çalışmalara başladık. Ünlü Rus edebiyatçı Anton Çehov’un ‘Aksırık’ adlı hikâyesi senaryolaştırılıyor. Senaryonun yazım aşamasının Türkiye’de duayen biri isim olan Safa Önal tarafından üstlenilmiş olmasını ayrıca önemsiyorum” dedi. Rusya Kültür Bakanı Medinski de sinema filmi ve dizi konusuna çok ilgili olduklarını belirterek, “İki ülkenin hem bağımsız hem de ortak projeler geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. İçerisinde Türk ve Rus oyuncuların oynayacağı, ortak hazırlanmış senaryolar, ortak projeler iki ülkedeki seyirci potansiyelini artıracaktır. Türk dizileri Rus halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. İnsanlar Türk dizilerini severek seyrediyor” ifadelerine yer verdi.