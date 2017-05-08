Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Survivor 2017'de dün ekranlara gelen dokunulmazlık oynununda gülen taraf ünlüler takımı oldu. Böylece bu hafta da gönüllüler takımından bir yarışmacının eleneceği kesinleşti. Mağlubiyetin ardından eleştiri oklarının hedefinde ise Volkan Çetinkaya vardı.

Elif Şadoğlu, "Volkan'ın bayrakta oyunu bırakırmış gibi mücadele etmesi bize hem sayıyı hem de oyunu kaybettirdi" dedi.

Gökhan Gözükan ise "Yanlış düşünmek istemiyorum ama bir 'acaba mı?' dedim. Yüzde 80 alabileceğimiz bir oyundu. O sayıyı alsak son oyunda istediğimiz rakibi seçebiliyorduk" ifadelerini kullandı.