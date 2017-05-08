Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da Şehir Tiyatrosu kapatılınca işsiz kalan 27 yıllık tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Tantekin, köfteci oldu. İçişleri Bakanlığı'nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atadığı kayyum oyuncuların sözleşmelerini yenilemedi ve 1990 yılından bu yana faaliyet yürüten Şehir Tiyatrosu'nu kapattı. Bir çok tiyatro oyunu ile dizilerde rol alan Vural Tantekin, işsiz kalınca, ailesini geçindirmek için köfteciliğe başladı.

"ÇOCUKLARIMA BAKMAK İÇİN KÖFTECİ AÇTIM"

Belediyenin tiyatroyu kapatmasından sonra bazı arkadaşları kurulan özel tiyatroya geçen Tantekin, "1990'da kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 2'inci kadrolu şehir tiyatrosu kapandı. Ben bunu tercih ettim. Tabi yaşamımızı idame etmek isteyince sanat biraz geride kalıyor. Çocuklarıma bakmak, faturaları ve kiraları ödemek zorundasın. Köfteci açtım. Bu da bir sanat. Yani yemek de sanat" dedi. Tantekin'in işyerinin duvarlarını oyunlarda ve dizilerde birlikte rol aldığı ünlü oyuncular ile çektirdiği fotoğraflarla süsledi.

PEK ÇOK DİZİDE ROL ALDI

Diyarbakır Büyükşehir Tiyatrosunda 27 yıl oyunculuk yapan ve Haldun Dormen'in yönettiği oyunlarda oynayan Vural Tantekin; Mahsun Kırmızıgül, Beren Saat, Serham Şimşek, Mehmet Akif Alakurt, Siren Ertun, Canse Dere, İlyas Salman ve Menderes Samancılar gibi ünlü oyuncularla Berivan, Sıla, Aşka Sürgün ve bir çok sinema filminde oynayan Tantekin, tiyatronun kapanması ile Diyarbakır'da, "Goşto" (Etçi) adlı bir köfteci dükanı açtı.

Ünlü oyuncu bir dönemin popüler ağa filmlerinin vazgeçilmez ismiydi;