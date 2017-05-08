Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, "İlklerin Survivor'ında değişik şeyler yaşayacağınızı söyledik. Ceza oyunundan sonra şimdi de iyi bir haberimiz var. Önümüzdeki hafta elemeden sonraki ilk ödül oyunu hem Survivor'da hem de Türk televizyon tarihinde bir ilk olacak. Elemeden sonraki ilk ödül oyununda Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak" dedi.

Ünlü televizyoncu, "Bu ödül için çok iyi hazırlandık. Detayları dah sonra öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler için gelecek haftaki ilk ödül merak konusu oldu.