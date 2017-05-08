TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un 87'inci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Ünlü oyuncu Burak Hakkı'nın, sevilen yapımda 'Ebu Mansur' karakterine hayat verdiği görülüyor.Tiyatro oyunu için Yunanistan’a yerleşen ve geçtiğimiz gün Yunan sevgilisi ile samimi pozlar veren 44 yaşındaki Burak Hakkı, uzun bir aranın ardından seyircinin karşısına çıkıyor.
Burak Hakkı Yunanistan'dan 'Diriliş Ertuğrul'a geldi
08.05.2017 - 16:55 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, 'Ebu Mansur' karakteriyle 'Diriliş Ertuğrul' dizisine dahil oluyor.
Etiketler : yunanistan,diriliş ertuğrul,burak hakkı,
471577 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/471577.aspx
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