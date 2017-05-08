Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un 87'inci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Ünlü oyuncu Burak Hakkı'nın, sevilen yapımda 'Ebu Mansur' karakterine hayat verdiği görülüyor.Tiyatro oyunu için Yunanistan’a yerleşen ve geçtiğimiz gün Yunan sevgilisi ile samimi pozlar veren 44 yaşındaki Burak Hakkı, uzun bir aranın ardından seyircinin karşısına çıkıyor.