Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatan'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Erkal hakkında öldüğü yönünde haberler çıkınca yeni açıklama geldi. Eşi Filiz Akgün sanatçının yanı başından bir an olsun ayrılmazken gelen haberler de pek iyi değil.Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanan şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Sevenleri İbrahim Erkal'ın iyileşmesi için dualar ederken, ünlü sanatçı hakkında sık sık 'öldüğü' yönünde söylentiler yayılıyor.Son olarak Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği iddiaları ortaya atıldı. İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi son durum hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Necdet Sağlam'ın yaptığı açıklaya göre, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler oldu. Ancak İbrahim Erkal'ın hayati fonksiyonlarında bir düzelme yok.

İBRAHİM ERKAL İÇİN SON AÇIKLAMA



İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yaptığı açıklamada, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler olduğunu söyledi. Ancak Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti: "Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal destek tedavisine devam ediliyor."Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.