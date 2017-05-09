Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Türkiye Eski Güzeli Amine Gülşe ve Burkan Serkan Şenalp gibi isimlerin rol aldığı 'İkisini de Sevdim' dizisi yeterli reyting alamadığı sebebiyle yayından kaldırılıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Gülşe ve Şenalp'in yanı sıra, Mehmet Mehmedof, Hande Kaptan ve Erhan Yazıcıoğlu da bulunuyordu.



İKİ BÖLÜMDE DE REYTİNGLER KÖTÜ GELDİ

Senaryosunu Muharrem Buhara ve Özlem Atasoy'un yazdığı İkisini De Sevdim, yayınlanan ilk bölümü reyting yarışına kötü başlamıştı. İkinci bölüm de beklenen çıkışı yapamayınca, kanal diziyi yayından kaldırma kararı aldı.



NE YAPTILARSA OLMADI

Suna Yıldırım isimli gözü kara bir gazetecinin nikah masasında yaşadığı büyük ihanet ve ardından etrafında yaşanan büyük oyunların gölgesindeki intikam planını anlatan dizinin ikinci bölümü de bekletiyi karşılamadı. Tekrar bölümler de ilgi görmeyince hafta başı itibariyle dizinin bitirilmesine karar verildi.