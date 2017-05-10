Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yirmi yıl önce İbrahim Erkal'ın klibinde oynayan ve Hafızalara, İbrahim Erkal'ın 'Canısı'sı olarak kazınan oyuncu Emine Ün, Erkal'ın beyin ölümü haberinin gelmesinin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Emine Ün'ün Instagram'dan paylaştığı not şöyle:

İşte tarif edilemez duygular böyle anlarda ortaya çıkıyor çok üzgünüm çok, hep bir umut vardı içimizde ümidimizi kesmek istememiştik ama olmadı olamadı...

"ÖNCE EŞİNE VE ÇOCUKLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Önce Önce Önce Eşine ve çocuklarına ailesine, Allahımdan sabır ve başsağlığı diliyorum... Allahtan rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Hep bu tebessümün, geride bıraktığın eserlerin ve iyi kalbin, insanlığın ile hatırlayacağız seni... Mekanın cennet olsun..