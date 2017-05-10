Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'ün haberine göre Murat Boz ihanet iddialarını kısa bir süre önce yalanlasa da, Aslı Enver henüz suskunluğunu bozmadı.

Kaçamağın olay adamı ve Murat Boz-Aslı Enver ilişkisinin bitmesine neden olan kişi olarak konuşulan eser yenenler ise ilk kez konuştu.



Yenenler Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Aaa bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı. Söylendiği gibi 5 değil, 15 kişiydik. Bir de yuva yıkacak olsam, en yakınımdakilerden başlardım. İbo (İbrahim Büyükak) evlenmek üzere, Oğuz (Oğuzhan Koç) 2. yılı devirdi. Bir de villa kiralık. :)"