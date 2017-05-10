Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Boz ile babası Cafer Boz, önceki gün ilginç bir olayın kahramanları oldu. Baba Cafer Boz, İstanbul Acıbadem'de arkadaşlarıyla otururken, genç bir adamın yakındaki bir binanın çatısına çıktığını fark etti.

Arkadaşlarını da yanına alan Cafer Boz, intihar etmek isteyen A.E. isimli kişiyi vazgeçirmek için büyük çaba harcadı.



YARDIM SÖZÜ VERDİ

İşsiz kaldığını ve borçları olduğunu söyleyen adam, intihar girişiminden vazgeçmeyince, bbaba Cafer Boz oğlunu arayıp yardım istedi. Facetime üzerinden vatandaşla görüşen Murat Boz, uzun bir çaba sonucu A.E.'yi ikna etmeyi başardı.

Şarkıcı, vatandaşa borçları ve ödeyemediği ev kirası için yardımda bulunma sözü verdi.

Bunun üzerine çatıdan inen A.E., baba Cafer Boz ile karakola giderek ifade verdi. Doktor kontrolünden de geçirilen vatandaş, evine gönderildi.

Canına kıymak isteyen bir kişinin hayatını kurtaran Murat Boz'un, A.E.'yi sık sık arayıp durumunu kontrol ettiği öğrenildi.

Şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler'in Bahar-Nihal Candan Kardeşler ile eğlenmeye çıktıkları gecenin yankıları gündemden düşmüyor.