Yunanistan basınına yansıyan haberlerde, 30 yaşındaki oyuncunun bir süredir depresyonda olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü. Tsoni, Angeliki Papoulia ile birlikte Saraybosna Film Festivalinde 'En İyi Yabancı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. Tsoni, Yunanistan'ın en önemli kadın oyuncuları arasında gösteriliyordu. (Cnn Türk)
Ünlü oyuncu Mary Tsoni evinde ölü bulundu
10.05.2017 - 17:47 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Bağımsız Sineması'nın öncü yönetmenlerinden Yorgos Lanthimos'un Oscar adayı filmi 'Dogtooth'un başrol oyuncusu Mary Tsoni evinde ölü bulundu.
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472213 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/472213.aspx
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