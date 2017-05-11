Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu. Bu açıklamadan sonra gözler İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'a döndü. Çünkü İbrahim Erkal 'tibben' ölmüş olsa da hala kalbi çalışıyor.

"KALP VE DİĞER ORGANLARI ÇALIŞIYOR"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma'nın başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam "İlgili hekimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmede tıbbi beyin ölmünün gerçekleştiği tespit edildi. Kalp ve diğer organların yaşamsal fonksiyonları devam etmektedir. Yoğun bakım ünitemizde destek tedavisi sürdürülmektedir" demişti.

SON KARARI EŞİ VERECEK

Başhekimin açıklamasına göre İbrahim Erkal'ın kalp ve diğer organları çalışır durumda. İbrahim Erkal'ın yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmesine eşi Filiz Akgün karar verecek. Beyin ölümü durumunda ailenin bu karara varması bekleniyor. Aile bu süreçte isterse İbrahim Erkal'ın organlarını bağışlayabilir de...

AÇIKLAMAYI GERİ ÇEKTİLER

İbrahim Erkal'ın sosyal medya hesabından 9 Mayıs'ta yayınlanan 'Değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalara rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur" açıklaması geri çekilmiş durumda. Onun yerine sitede hastanenin yaptığı 'beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması yer alıyor. Bu da Filiz Akgün'ün henüz karar vermediği ve İbrahim Erkal'ın aletlere bağlı olarak yaşadığını gösteriyor.



