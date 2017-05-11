TV8 ekranlarının fenomen moda programı İşte Benim Stilim'in dün yayınlanan bölümde İvana Sert görümcenin neden sürekli kötü lanse edildiğini anlamadığını söyleyince duruma Kemal Doğulu ve Kerimcan Durmaz müdahale etti.
Annesinin ve halalarının birbirlerini çok sevdiğini belirten Kemal Doğulu'nun ardından sazı eline alan Kerimcan Durmaz, itiraflarıyla hem güldürdü hem de şaşırttı.
Halası ve annesinin birbirlerini hiç sevmediğini belirten Durmaz, "Halam, bizim ailemizi çok devirmeye çalıştı" dedi.
Kerimcan Durmaz'ın itirafı programa damga vurdu
11.05.2017 - 13:05 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jüri üyeliği yaptığı 'İşte Benim Stilim'de halası ve annesinin birbirlerini sevmediklerini belirten Kerimcan Durmaz, "Halam, bizim ailemizi çok devirmeye çalıştı" dedi.
TV8 ekranlarının fenomen moda programı İşte Benim Stilim'in dün yayınlanan bölümde İvana Sert görümcenin neden sürekli kötü lanse edildiğini anlamadığını söyleyince duruma Kemal Doğulu ve Kerimcan Durmaz müdahale etti.
Etiketler : Kerimcan Durmaz,
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