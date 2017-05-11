Huysuz Virgin, TV8'in fenomen yarışması Survivor'a katılacağını açıkladı. Usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Yalnız gitmişken 2-3 kişinin kafasını birbirine tokuşturmadan gelmem. Bilmiş olun", dedi.
Huysuz Virgin'den flaş Survivor açıklaması
11.05.2017 - 13:10 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Huysuz Virgin, TV8'in fenomen yarışması Survivor'a katılacağını açıkladı.
Etiketler : huysuz virjin,
472453 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/472453.aspx
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