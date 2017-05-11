Huysuz Virgin, TV8'in fenomen yarışması Survivor'a katılacağını açıkladı. Usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Yalnız gitmişken 2-3 kişinin kafasını birbirine tokuşturmadan gelmem. Bilmiş olun", dedi.

İŞTE HUYSUZ VİRJİN'İN O AÇIKLAMASI