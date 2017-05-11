David Beckham ilk filminin galasına katıldı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham ilk kez bir filmde rol aldı. "King Arthur: Legend of the Sword" filminde rol alan ünlü futbolcu, dün filmin galasına oğluyla birlikte katıldı.

"ONU ÇOK YETENEKLİ BULUYORUM"

Filmin yönetmeni Guy Ritchie, Beckham'ın oyunculuğu için "Onu çok yetenekli buluyorum" açıklamasını yaptı.

İNGİLİZ BASINI İKNA OLMADI

Her ne kadar filmin yönetmeni, Beckham'ın performansını övse de İngiliz basını eski futbolcunun oyunculuğundan ikna olmuş değil.

Empire dergisi Beckham'ın performansı ile ilgili "yanlış yönlendirilmiş" ifadesini kullandı. The Telegraph gazetesi daha ileri giderek, ünlü eski futbolcunun, filmin en önemli sahnesini, oyunculuğu ile "sabote" ettiğini yazdı.