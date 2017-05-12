Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın doktoru Necdet Sağlam, akşam üzeri yaptığı açıklamada "İbrahim Erkal için ciddi, kritik saatlere girildi. Beyin ölümünün geri dönüşü ve hastanın iyileşme ihtimali yoktur." ifadelerini kullanmıştı.



"HASTANIN İYİLEŞME İHTİMALİ YOK"

Sağlam, bir gazetecinin "Bundan sonraki süreçte ne olacak, neler bekleniyor?" sorusu üzerine şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Bitkisel hayatta beyin beslenmesi ve beyinle ilgili refleksler canlı olduğu için bazı hastalar beslenebilir, bağımsız olarak solunum faaliyeti vardır. Evde dahi izlenebilir. Ancak beyin ölümü tamamen farklı olarak, beyin beslenmesi, kan akımı olmadığı, beyin hayatiyetini sürdürmediği için, onun kontrol etmesi gereken organlar üzerindeki etkisi de ortadan kalktığı için, belli bir süre sonra tıbbi tedavi desteği versek bile o organlar da belli bir süre sonra iflas edecektir. Biyolojik olarak ölüm ancak o zaman gerçekleşecektir. Bu süreci tıbbi olarak kestiremiyoruz. Ancak bugün İbrahim Erkal için ciddi, kritik saatlere girildi. Beyin ölümünün geri dönüşü ve hastanın iyileşme ihtimali yoktur."