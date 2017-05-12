Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü dünyası haberi alır almaz, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı Erkal için yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.



İMPARATOR ADAŞININ ÖLÜMÜYLE KAHROLDU

İbrahim Tatlıses, adaşı ile fotoğraf paylaşıp altına şöyle yazdı: "Benim yüreği güzel, kendi güzel, sanatı güzel kardeşim... Üzüntüden kahroldum.... İbrahim Erkal kardeşime yüce RABBİM'den rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Allah evlatlarına uzun ömür versin... Mekanın cennet olsun canısı... Sevgili Adaşım İbrahim Erkal."