Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçının cenazesinin cumartesi günü öğle namazına mütakip Üsküdar’da bulunan Marmara İlahiyat Camii’den kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi. Sanatçının vefat haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.

Hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Erzurumlular Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Süha Dengizek; “Acı haberi aldık hazırlıklıydık. 11.20 civarında İbrahim Erkal’ımızı kaybettik. Yapacak bir şeyimiz yok. Cenaze Karacaahmet Mezarlığı’nda, bir otopsi isi var. Ailesi karar verirse otopsiye cumartesi cenazesini kaldırmayı düşünüyoruz. Türk milleti büyük bir evladını kaybetti. Erzurumlular Erzurum’un yetiştirdiği ender insanlardan bir kardeşimizi kaybettik. Rabbim makamını cennet etsin. İbrahim Erkal kaza geçirdiği gün son saatine kadar biz beraberdik. Basında bir takım şeyler çıktı İbrahim Erkal alkollü falan… İbrahim bugün Kur’an’la zemzem içerek ruhunu teslim etti. Rabbim mekanını cennet etsin başka Bir şey demiyorum.” ifadelerini kullandı.

Aile adına konuşan İbrahim Erkal’ın eşinin amcası ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise; “Kıymetli kardeşimiz, yeğenimin eşi, Türk halk müziğinin çok değerli sanatçısı İbrahim Erkal kardeşimizi kaybettik 23.00 sularında. Cenaze cumartesi günü öğle namazına müteakiben Marmara İlahiyat Camii’den kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecektir. Taziye kabulü Erzurumlular Vakfı’nda yapıalcaktır. Erzurumlular Vakfı Maltepe Stadı’nın bitişiğindedir. Bugüne kadar ilgisi ve alakasını esirgemeyen başta basın mensuplarımız olmak üzere bütün eş, dost, arkadaşlarımıza şahsım ve tüm aile adına; tüm Erzurumlular adına, tüm sevenleri adına çok teşekkür ediyorum. Liv Hastanesi’nde ve bu hastanede yani Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde emeği geçen bütün hocalarıma, doktorlarıma, çalışanlara yine aile adına, şahsım adına, tüm sevenleri adına, Erzurumlu dostlarım adına teşekkür ediyorum. Hepsi haklarını helal etsin.” dedi.