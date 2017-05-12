Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esra Erol'un 7 yıl önce evlendiği ve bu evliliğinden iki erkek çocuğu olan Ali Özbir, eşinin doğum gününü sosyal medyada kutladı. Özbir fotoğrafın altına "Hayatım 3. çocuğu açıkla. Bugün tam günü" diyerek kafaları karıştırdı.

ESRA EROL HAMİLE Mİ?

Ali Özbir, mesajında akıllara "Esra Erol yeniden hamile mi?" sorularını getirerek kafaları karıştırdı. Ailece yer aldıkları fotoğrafı sayfasında paylaşan Ali Özbir, altına "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza... Artık 3.çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine..." notunu düştü.

İşte Ali Özbir'in o paylaşımı: