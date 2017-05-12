Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde vefat eden Erkal'ın cenazesi, yakınları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve önceki gün beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonun devam ettiği açıklanan İbrahim Erkal'ın saat 22.10'da kalbi durdu. İbrahim Erkal hayatını kaybetti.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, beyin ölümü gerçekleşen Erkal'ın saat 22.10'da kalbinin de durduğunu belirterek, vefat ettiğini söyledi.

"AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR DİLERİZ"

Sağlam, "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal bugün saat 22.10'da kalbinin de durması sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz." dedi.

Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal'ın, tıbbi destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları sürdürülüyordu.