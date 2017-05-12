Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programa Türk sinemasının ünlü isimlerinden usta oyuncu Nebahat Çehre, eski mankenlerden Deniz Zorlu ve mimar Sumru Eren katılarak, destek oldular. Kermese katılanların özellikle Türk sinemasının ünlü isimlerinden usta oyuncu Nebahat Çehre’ye büyük ilgi gösterdiler. İlgi karşısında herkese teşekkür eden Çehre, “Bu tür hayır kermeslerine ülke genelinde katılıyoruz. Ben bu tür sosyal etkinliklere destek oluyorum. Sürekli de oldum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Çehre; “Bartın ili harika bir yer. Daha tam gezmememe rağmen bunu görebiliyorum. Ancak tam anlamıyla Bartın’ı gezeceğim. İnsanları çok sıcak. Bugün kermesin gerçekleştirildiği mekan da harika” diye konuştu.

Açılan kermeste yiyecekten giyeceğe, süs eşyalarından, el işi göz nuru birçok hediyelik eşya yardımseverlerin beğenisine sunuldu. İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı (İBEV) Mütevelli Heyeti Başkanı İnci Bankoğlu, kermesin açılışında yaptığı konuşmada ise tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ederken, "Çok teşekkür ediyorum. Hem ekibime hem de Bartın'daki dostlarıma bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Bağımsız bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz”

Kermesle ilgili bilgiler veren İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı (İBEV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Semdal Çınçın “Vakfımız kurulalı çok kısa bir zaman olmasına rağmen 21 tane Bartınlı kız öğrencimize karşılıksız burs sağlamaktadır. Bu sayının her sene katlanarak artması en büyük hedefimizdir. Kuruluş amacımız doğrultusunda vakfımız, Bartın’da kız öğrencilerimize yönelik yurt yapmak için çalışmalara başlamıştır. Gençlerin Kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak bir kültür evinin yapımına başlanmıştır. Bunun yanında gençlerin hayal gücünü zenginleştirmek, sanata ve çevreye duyarlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla ödüllü yarışmalar düzenlenmiş, fuarlara ve önemli günlere katılım sağlanmıştır. Fotoğraf sergileri ve kermesler düzenlenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda maddi ve manevi birikimini ortaya koyan İnci Hanımın vakfımız aracılığıyla pek çok genç kızımız, aydınlık yarınlara umutla adım atacaktır. Vakfımıza desteğini esirgemeyen ve yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. ‘Bir öğrenci de sen okut’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Bartın işi tel kırma hediye edildi

Yapılan konuşmaların akabinde Türk sinemasının ünlü isimlerinden usta oyuncu Nebahat Çehre, eski mankenlerden Deniz Zorlu ve mimar Sumru Eren’e İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı (İBEV) Mütevelli Heyeti Başkanı İnci Bankoğlu tarafından Bartın işi tel kırma hediye edildi.