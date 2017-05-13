Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2017'nin 12 Mayıs akşamı ekrana gelen bölümünde ödül oyununu kazanan ünlüler takımdan her yarışmacıya birer otomobil hediye edildi.

TÜM OYUNCULARA ARABA

İlklerin yarışmasında Acun, Survivor ve Türk televizyon tarihinin en büyük ödül oyununu açıklamıştı. Buna göre oyunu kazanan takımın tüm oyuncularına birer tane araba verilecekti.

BİRİNCİ TURU DA ÜNLÜLER TAKIMI KAZANDI

Oyun iki turda gerçekleşti.11 Mayıs akşamı ekrana gelen birinci tur oyununu ünlüler takımı kazandı. 12 Mayıs akşamı ekrana gelen ikinci turu ise yine ünlüler takımı kazanınca, ödül oyunun galibi ünlüler takımı oldu. Hal böyleyken, Acun verdiği sözü tuttu ve ünlüler takımının 6 üyesi vadedilen arabaların sahibi oldu.