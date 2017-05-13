Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alışveriş yapan şarkıcı, arasının bozuk olduğu konuşulan eser yenenler’le ilgili ilginç açıklamalar yaptı: “O çocuğa uyuz oluyorum, hiç sevmiyorum. ‘Popstar’da jüriyken kuliste adımın yazılı olduğu tabelayı söktü. O günden beri takığım ona.”