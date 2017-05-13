Alışveriş yapan şarkıcı, arasının bozuk olduğu konuşulan eser yenenler’le ilgili ilginç açıklamalar yaptı: “O çocuğa uyuz oluyorum, hiç sevmiyorum. ‘Popstar’da jüriyken kuliste adımın yazılı olduğu tabelayı söktü. O günden beri takığım ona.”
Demet Akalın: ‘Eser’e uyuz oluyorum’
13.05.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Demet Akalın, kızı Hira’yla Akmerkez’de görüntülendi.
Etiketler : Demet Akalın,
473039 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/473039.aspx
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