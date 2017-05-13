Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Nisan günü beyin kanaması ile hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal yalnızca 30 gün dayanabildi. Perşembe akşamı gözlerini hayata sonsuz kadar Erkal'ın cenazesi uğurlanırken ünlü dünyasının az olması dikkatlerden kaçmadı. Türkücü Arif Susam bu duruma isyan etti

ARİF SUSAM İSYAN ETTİ

İbrahim Erkal'ın cenazesine katılan şarkıcı Arif Susam, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, "Cenazede sanatçılardan kimse yok. Böyle bir günde hatırlamayacaklarsa ne zaman hatırlayacaklar" dedi.

TÜRK BAYRAĞINA SARILI ŞEKİLDE CENAZE GETİRİLDİ

Beyin kanaması geçirdikten sonra günlerdir komada kalan ünlü sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi.

CAMİ AVLUSU DOLUP TAŞTI

Cenaze namazı öncesi caminin avlusu dolup taşarken, usta sanatçının kardeşleri Abdullah ve Erdal Erkal ile eşi Filiz Akgün'ün amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün taziyeleri kabul etti.

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Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün acısı ise kameralara yansıdı. Oğluyla birlikte bir bankta oturarak taziyeleri kabul eden Akgün'ün bir hayli üzgün olduğu görüldü.