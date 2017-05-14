Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2017'de dün akşam yapılan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları da belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan dokunulmazlık oyununun kazanan tarafı Ünlüler oldu.



ANIL VE BERNA ELEME ADAYI OLDU

Gönüllüler takımı yarışmacıları yaptıkları oylama sonucunda eleme adaylarını belirledi. Oy sayısındaki eşitlik sonrası Anıl ve Berna eleme adayı oldular.



GÖKHAN, VOLKAN'IN ADINI VERDİ

Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Gökhan kazandı. Gökhan'ın Volkan'ın adını vermesiyle 2 kişinin elemeye kalması beklenen gecede 3 kişi elemeye adayı oldu.