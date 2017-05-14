Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı, ATV ekranlarından yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan Birsen Aksoy, isimli yarışmacı hikayesiyle herkesi hayrete düşürdü.



45 GÜN ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞ

Torunun kendisi için başvurduğu yarışmaya ilerleyen yaşına rağmen katılan Birsen Aksoy, 45 gün önce eşini kaybetmiş. Azmiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başan Aksoy, hikayesini anlatmaya başladığında tüm Türkiye'nin ilgi duyduğu bir isim haline geldi.



ATATÜRK, AİLESİNİ TÜRKİYE'YE GETİRMİŞ

Birsen Aksoy, dedesinin yıkılan Çarlık Rusya'nın son dışişleri bakanı olduğunu ve aynı zamanda da Lenin'le çok yakın arkadaş olduklarını söyledi. Ailesinin Türkiye'ye göç etmeden önce Baykal Gölü civarında yaşadığını söyleyen Aksoy, Atatürk'ün Milli Mücadele için ailesini Türkiye'ye getirdiğini belirtti.



125 BİN LİRAYI ALIP YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmada ise 11'inci soruya kadar gelmeyi başaran Aksoy, "Hangi aktör Oscar ödülünü oyuncu olarak değil, yapımcı olarak kazanmıştır?" sorusuna yanıt vermeyip, 125 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi.