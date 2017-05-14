Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arabayı kullanan gencin dikkatsizliği sonucu, büyük bir kazanın eşliğinden olabilecek en az hasarla dönüldü. Canını zor kurtaran oyuncu Dabak, emniyet kemeri takılı olmasına rağmen boynundan darbe aldı. Asuman Dabak, "Şükürler olsun hepimiz hayattayız. Allah hepimizi beterinden korusun ama gençler araba kullanırken lütfen daha dikkatli olsun." dedi.

(Hürriyet)