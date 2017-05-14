Twitter hesabından yayımladığı mesajda Büyükak, “Anneciğim seni çok seviyorum. Başta canım annem olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, takipçileriyle küçükken annesiyle çektirdiği bir fotoğrafı da paylaştı.
İbrahim Büyükak çocukluk fotoğrafını paylaştı
14.05.2017 - 14:00 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü komedyen İbrahim Büyükak, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj ve fotoğraf paylaştı.
Etiketler : ibrahim büyükak,Anneler Günü,
473364 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/473364.aspx
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