Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından yayımladığı mesajda Büyükak, “Anneciğim seni çok seviyorum. Başta canım annem olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, takipçileriyle küçükken annesiyle çektirdiği bir fotoğrafı da paylaştı.