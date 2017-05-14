Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davetin ev sahipliğini Org Sports kurucusu Orhan Gorbon ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun üstlendiği geleneksel “Yarış İzleme Partisi”nde iş ve sanat dünyasından Ayşe Tolga, Jülide Ateş, Lal ve Çağla Bostancı, Melisa, Serap ve Lara Sarı, Burak Hatipoğlu, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Selin Kutucular, Begüm Tacir, Gülgün Çavuşoğlu, Burcu Şendir ve Heves Ekinci gibi isimler yer aldı.

Feriye Palace’ın görkemli atmosferinde gerçekleşen partide davetliler Boğaz’ın muhteşem fonu eşliğinde yarışan yelkenlileri izlemenin keyfine vardılar. Davette Türk tasarımcı Can Yalman’ın Turkcell Platinum Bosphorus Cup için tasarladığı 7 kg ağırlığındaki gümüş kupa da sergilendi.