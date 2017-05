Türkiye Gazetesi

Çağla Türk - cagla.turk@tg.com.tr / Yolda geçenlerin bile durdurup iltifat ettiği bir güzelliğe sahip kendisi... Sıcakkanlılığı, içten gülüşü, samimiyeti ve dobralığı ile bize kendinden bahsetti oyuncu Seda Tosun... Güzelliğini de sevgili annesi Sezen Kırıkbaş’tan almış... Sanatçıyı hem kendinden hem de annesinden dinledik...



¥ Oyunculuk içinizden gelen bir şey miydi? Öncesinde bir girişiminiz oldu mu?

6 sene boyunca profesyonel mankenlik yaptım. Arkadaşım sürekli oyunculuk maceralarından bahsediyordu ve çevremdekiler beni televizyona çok yakıştırıyordu. Ailem de destek verince tamamen mankenliği bırakıp okula başladım.



¥ Çocukken ailenize taklitler yapar mıydınız?

Ben oyunculuk yapamayacağıma inandım hep... Çünkü çok çekingendim, asosyaldim. Okulda öğretmenlerimle bile konuşurken çekinirdim. Hayalimde olmayan bir şeydi. Çevrem tarafından hayalime dönüştü ve peşinden gittim.



¥ Bir filminizde 3 bin kişi arasından seçilmişsiniz. Sizce sizi neden seçtiler?

Karakter için çok çalıştım ve içime sinmişti. Ağlamadığım bir sahne yoktu ve hepsi benim gözyaşlarımdı.



¥ Ağlama hissi nasıl geliyor...

Sadece karakteri düşünüyorum. Onu üzecek bir şeyler bulabiliyorum ve ağlamak zor olmuyor.



¥ Sonrasında ‘Teklif yağmuru’ geldi diyebilir miyiz?

Evet... Ama 2 sene boyunca sözleşmem vardı ve oynamadım. Sonrasında gelen teklifleri değerlendirdim. İlk olarak başladığım Yunus Emre’den ayrılıp Kertenkele’ye geçtim. Komedi yapmak istiyordum ve iyi ki yapmışım. Çok eğlendik.



¥ Oyunculukta maddiyat sizi cezbetti mi?

Hayır. Önemli olan benim mutluluğum, ne istediğimdir. Para her zaman insanı mutlu etmez.



¥ Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

İnsanların psikolojileri çok bozuldu. Erkek, ayrılığı hazmedemiyor. Cehalet, kültürsüzlükten kaynaklanıyor. Bu canı Allah yarattı yine Allah alır.



¥ Annenizle ne yapmaktan hoşlanırsınız?

Annemle dertleşmeyi çok seviyorum. Normalde kahve çok tüketmem ama annemle derin konular konuşurken kahve içme gibi bir alışkanlığım var. Annemin yemeklerini çok seviyorum. Yemekleri o kadar lezzetli ki başka birinin elinden yiyemiyorum. Oynadığım dizi bölümlerini annemle izlemeyi seviyorum, çok eğlenceli oluyor. Annemle yürüyüş yapıyoruz, sinemaya gidiyoruz. Annemin hümanist bir yapısı vardır. Anne-kızdan daha çok yakın arkadaş gibiyiz aslında. Her konu hakkında sohbet edip, her sosyal aktiviteye beraber katılabiliyoruz.



¥ Annenizin sözünden çıktığınız hiç oldu mu?

Rol-model aldığım tek kişi annemdir. Annem benim yol göstericimdir, hayat koçum gibi. Annemin sözleri altın değerindedir, onun sözünü her zaman dinlerim.



¥ Annenizle ilgili unutamadığınız bir hatıranız var mı?

İlk filmimi beraber izlemiştik. Annem oynadığım karakter hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. İlk defa beni gala gecesi izledi. Film bittiğinde gözyaşlarına hâkim olamadı. Mutluluk gözyaşlarıydı. Sıkıca sarıldı ve benimle gurur duyduğunu söyledi. O duygu selini yıllar geçse de unutamam. Benim için onur verici bir gündü. Annemin başarımı takdir etmesi beni havalara uçurdu resmen. Kendimi hiç olmadığım kadar mutlu hissetmiştim.



Seyhan Kırıkbaş: Kızımın önce dostu sonra annesiyim

¥ Seyhan hanım Seda çocukken nasıldı? Neler yapardı?

Seda çok çalışkan, disiplinli, düzenli bir çocuktu. Dersleri her zaman çok iyiydi. Yaşıtları dışarıda oyun oynarken, benim kızım evde ders çalışırdı. Hatta ara ver biraz, yemek yiyelim devam edersin dediğimde bile ödevlerini bitirmeden yemek masasına oturmazdı. Seda ile dışarı çıktığımızda yolda tanımadığımız insanlar bizi durdurup kızımı severdi. Her zaman ilgi çekici bir çocuk oldu. Sanata eğilimi ortaokulda başladı. 19 Mayıs için öğretmenlerini ikna ederek bir gösteri hazırladı. Sınıfından iki öğrenciyi dansçı olarak hazırladı. Kendisi solistti. Çok sevdiği bir şarkıya playback yaptı. Dans koreografisi ve kostümler hepsi Seda’nın eseriydi. Ve büyük bir alanda sahne aldı. Herkes tarafından çok sevildi. Seda popüler bir kızdı. Öğrenciyken aynı zamanda voleybol ile ilgilendi. Gitar kursunu tamamladı, perküsyon dersleri aldı. Bir yandan da dershaneye gidiyordu. Yoğunluk içerisinde olmayı seviyordu.



¥ Birlikte neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Seda çok güzel kahve yapar. Kahve eşliğinde sohbet etmek en sevdiğimiz şeydir. Anne-kız baş başa yemeklerimiz hiç bitmez. Seda sürpriz yapmayı sever, hayat doludur. Birlikte tatil yapmayı seviyoruz. Yeni yerler keşfediyoruz. İkimizde de maceraperest bir yapı var. Bu yüzden gezmeyi ve yeni yerler görmeyi seviyoruz. Birlikte şarkı söylüyoruz bazen. Sinemaya gideriz, yürüyüş yaparız. Birlikteyken çok gülüyoruz. Kızımın önce dostuyum sonra annesiyim. Aramızda çok güçlü bir bağ var.



¥ Kızınızda en sevdiğiniz özellik nedir?

Merhametli ve iyi yürekli olması. Sevgi dolu bir yapısının olması, yardımsever olması... Kızım büyüyor ama içindeki çocuk hiç büyümüyor. Hayatı dolu dolu yaşıyor, kendisiyle barışık. Küsünce hemen barışır, kindar değildir. İnsanları kırmaktan çekinir, saygılı ve kibardır. Kendinden emindir her zaman. Güler yüzlüdür. Saygılıdır, dürüsttür. Mütevazıdır. İşini sever ve başarılı olmak için çok çaba gösterir. Azimlidir. Topluma faydalı biri olabilmek için ne gerekiyorsa yapar. Altın yüreklidir benim kızım.